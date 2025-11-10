АКРА отозвало кредитный рейтинг у Курганской генерирующей компании

Агентство АКРА отозвало кредитный рейтинг у ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) по инициативе самой организации. Решение принято 10 ноября, сообщает АКРА.

Впервые агентство присвоило ПАО «КГК» кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для РФ в январе 2022 года. На момент отзыва он был на уровне A-(RU), прогноз «Позитивный», статус «Под наблюдением». Последний был присвоен в сентябре этого года в связи с иском Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов владельцев «Корпорации СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва.

КГК в этом деле выступала третьим лицом вместе с ООО «Курганская ТЭЦ», АО «Водный союз», ООО «Курганский индустриальный парк» и АО «УСТЭК-Челябинск». Генпрокуратура РФ считает, что ответчики получили энергетические активы в нескольких уральских регионах благодаря коррупционным связям с высокопоставленными чиновниками. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.

По данным «СПАРК Интерфакс» на 2 квартал 2025 года, 52,13% акций ПАО «КГК» принадлежит Фонду развития электроэнергетики (Курган), 22,25% — ООО «Холдинговая компания „Экологические системы“», одним из совладельцев которого является принадлежащее Алексею Боброву ООО «Инвест энергия». В числе учредителей холдинговой компании также значится ООО «Смарттех», 20% которого принадлежит Борису Артемовичу Бикову.