Сбой вне системы

Пьесу «Глитч» поставили на сцене центра культуры и искусства «Прогресс». Спектакль стал одной из премьер нового театрального сезона в Воронеже. Текст повествует о «сбое», или «глитче», как метафоре состояния современного человека. Корреспондент «Ъ-Черноземье» побывал на одном из показов и разделил происходящую на сцене рефлексию.

Автор текста Раиса Ждан начала писать пьесы совсем недавно. По своему первому образованию она журналист, а по второму — театровед. Раиса неплохо знакома с мировой драматургией и за то время, что работала руководителем программного отдела Платоновского фестиваля, успела повидать немало разных спектаклей.

«Прошлой осенью мое воображение нарисовало четверых друзей, запертых в замкнутом пространстве — в квартире, где они с ужасом чего-то ждут. Я представила себе их диалоги, споры, их любовь и ненависть по отношению друг к другу — так родилась моя первая пьеса "Окно". Она вошла в шорт-лист драматургического конкурса «Евразия» в Екатеринбурге и прозвучала в формате читки в Никитинском театре в Воронеже»,— рассказала воронежский драматург.

В декабре 2024 года на свет появилась вторя пьеса — «Глитч». Она объединяет три «новеллы о поисках счастья» с разными персонажами. Впрочем, в финале они друг с другом пересекаются.

«Думаю, они и не могли не встретиться, ведь между ними гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Пьеса родилась из ощущения, что человек не поспевает за всеми изменениями времени и порой не может выдержать всего, что происходит с ним или вокруг него»,— пояснила Раиса Ждан.

Прочитавшие текст режиссер Михаил Бычков и артист Камиль Тукаев заинтересовались им и предложили сделать читку в арт-центре «Прогресс». Живой отклик зрителей и четыре успешные читки закрепили новую постановку в репертуаре «Прогресса».

В центре первой новеллы находится «скромный американец», которого виртуозно играет Камиль Тукаев. Зрителя помещают в квартирку мужчины средних лет, которую он готов продать сразу же после выигрыша грин-карты в лотерею. Вокруг этой навязчивой идеи и строится практически весь монолог героя. Он делает глоток за глотком из фляги и мысленно переносится в штат Мичиган, скрупулезно примеряя будущий образ жизни. В какой-то момент даже кажется, будто он честен по отношению к самому себе.

Пожалуй, самая загадочная вторая новелла: ночная трасса, дождь, девушка (Анастасия Павлюкова) и юноша (Константин Гунькин) скрываются от погони. Вот только не совсем понятно, бегут ли они от кого-то или от себя.

Бессвязный разговор, бессвязные мысли, бессвязная жизнь. Есть ли у них будущее?

В третьей новелле за столиком в кафе Neverland встречаются он (Юрий Овчинников) и она (Наталья Шевченко), кошатница и бывший кинолог. Пряча истинные чувства за маской некоего безразличия, они метко обмениваются репликами, выдавая блестяще комичный диалог. Кажется, будто они заранее понимают, что свидание обречено на провал. В беседе они то и дело по очереди «зависают», сбиваясь с мысли. За всеми данностями и условностями они совершенно забыли, что их на самом деле беспокоит, а их ускользающее сознание почти невозможно уловить.

Три сюжетные линии пересекаются в кафе Neverland. Тут-то и исполняются мечты героев: о путешествии в Эльдорадо, новом спутнике жизни или желаемой грин-карте. Возможно, только там у героев и получится «выпрямиться во весь рост».

Современное искусство — это отражение окружающего нас мира, оно неотрывно связано с происходящими в обществе переменами. А спектакль «Глитч» — очередная попытка современного драматурга так или иначе нащупать пульс этого времени. Если в героях мы видим себя — значит, автору это удалось.

Дарья Вербицкая