Сбой вне системы

В воронежском «Прогрессе» поставили спектакль о расхождениях сознания с реальностью

Пьесу «Глитч» поставили на сцене центра культуры и искусства «Прогресс». Спектакль стал одной из премьер нового театрального сезона в Воронеже. Текст повествует о «сбое», или «глитче», как метафоре состояния современного человека. Корреспондент «Ъ-Черноземье» побывал на одном из показов и разделил происходящую на сцене рефлексию.

В центре первой новеллы находится «скромный американец», которого виртуозно играет Камиль Тукаев

В центре первой новеллы находится «скромный американец», которого виртуозно играет Камиль Тукаев

Фото: Андрей Парфенов / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Фото: Андрей Парфенов / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Фото: Андрей Парфенов / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Фото: Арик Киланянц / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Фото: Андрей Парфенов / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Пряча истинные чувства за маской некоего безразличия, они метко обмениваются репликами, выдавая блестяще комичный диалог

Пряча истинные чувства за маской некоего безразличия, они метко обмениваются репликами, выдавая блестяще комичный диалог

Фото: Арик Киланянц / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Фото: Арик Киланянц / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Бессвязный разговор, бессвязные мысли, бессвязная жизнь. Есть ли у них будущее?

Бессвязный разговор, бессвязные мысли, бессвязная жизнь. Есть ли у них будущее?

Фото: Андрей Парфенов / Центр культуры и искусств «Прогресс»

Автор текста Раиса Ждан начала писать пьесы совсем недавно. По своему первому образованию она журналист, а по второму — театровед. Раиса неплохо знакома с мировой драматургией и за то время, что работала руководителем программного отдела Платоновского фестиваля, успела повидать немало разных спектаклей.

В воронежском Камерном театре представили танцевальный спектакль по серии офортов Гойи

«Прошлой осенью мое воображение нарисовало четверых друзей, запертых в замкнутом пространстве — в квартире, где они с ужасом чего-то ждут. Я представила себе их диалоги, споры, их любовь и ненависть по отношению друг к другу — так родилась моя первая пьеса "Окно". Она вошла в шорт-лист драматургического конкурса «Евразия» в Екатеринбурге и прозвучала в формате читки в Никитинском театре в Воронеже»,— рассказала воронежский драматург.

В декабре 2024 года на свет появилась вторя пьеса — «Глитч». Она объединяет три «новеллы о поисках счастья» с разными персонажами. Впрочем, в финале они друг с другом пересекаются.

«Думаю, они и не могли не встретиться, ведь между ними гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Пьеса родилась из ощущения, что человек не поспевает за всеми изменениями времени и порой не может выдержать всего, что происходит с ним или вокруг него»,— пояснила Раиса Ждан.

Прочитавшие текст режиссер Михаил Бычков и артист Камиль Тукаев заинтересовались им и предложили сделать читку в арт-центре «Прогресс». Живой отклик зрителей и четыре успешные читки закрепили новую постановку в репертуаре «Прогресса».

В центре первой новеллы находится «скромный американец», которого виртуозно играет Камиль Тукаев. Зрителя помещают в квартирку мужчины средних лет, которую он готов продать сразу же после выигрыша грин-карты в лотерею. Вокруг этой навязчивой идеи и строится практически весь монолог героя. Он делает глоток за глотком из фляги и мысленно переносится в штат Мичиган, скрупулезно примеряя будущий образ жизни. В какой-то момент даже кажется, будто он честен по отношению к самому себе.

Пожалуй, самая загадочная вторая новелла: ночная трасса, дождь, девушка (Анастасия Павлюкова) и юноша (Константин Гунькин) скрываются от погони. Вот только не совсем понятно, бегут ли они от кого-то или от себя.

Бессвязный разговор, бессвязные мысли, бессвязная жизнь. Есть ли у них будущее?

Воронежский театр имени Кольцова открыл 239-й сезон премьерой о проблемах рабочих

В третьей новелле за столиком в кафе Neverland встречаются он (Юрий Овчинников) и она (Наталья Шевченко), кошатница и бывший кинолог. Пряча истинные чувства за маской некоего безразличия, они метко обмениваются репликами, выдавая блестяще комичный диалог. Кажется, будто они заранее понимают, что свидание обречено на провал. В беседе они то и дело по очереди «зависают», сбиваясь с мысли. За всеми данностями и условностями они совершенно забыли, что их на самом деле беспокоит, а их ускользающее сознание почти невозможно уловить.

Три сюжетные линии пересекаются в кафе Neverland. Тут-то и исполняются мечты героев: о путешествии в Эльдорадо, новом спутнике жизни или желаемой грин-карте. Возможно, только там у героев и получится «выпрямиться во весь рост».

Современное искусство — это отражение окружающего нас мира, оно неотрывно связано с происходящими в обществе переменами. А спектакль «Глитч» — очередная попытка современного драматурга так или иначе нащупать пульс этого времени. Если в героях мы видим себя — значит, автору это удалось.

Дарья Вербицкая

100-летняя история Воронежского академического симфонического оркестра

Здание Воронежской государственной филармонии в 1960-е годы. С 1963 года и по сей день здесь выступает симфонический оркестр

Здание Воронежской государственной филармонии в 1960-е годы. С 1963 года и по сей день здесь выступает симфонический оркестр

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Состав Воронежского симфонического оркестра. Сезон 1929-1930 годов. В центре (во втором ряду) – дирижер Григорий Столяров

Состав Воронежского симфонического оркестра. Сезон 1929-1930 годов. В центре (во втором ряду) – дирижер Григорий Столяров

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Основатель и первый главный дирижер оркестра Дмитрий Ахшарумов

Основатель и первый главный дирижер оркестра Дмитрий Ахшарумов

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Давид Ямпольский – один из организаторов оркестра. Стоял за дирижерским пультом во время первого концерта 1 ноября 1925 года. С 1926 года выступал в качестве второго дирижера

Давид Ямпольский – один из организаторов оркестра. Стоял за дирижерским пультом во время первого концерта 1 ноября 1925 года. С 1926 года выступал в качестве второго дирижера

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Дворец труда (сейчас здание Воронежского техникума строительных технологий). 1 ноября 1925 года в его большом двухсветном зале состоялся первый концерт симфонического оркестра

Дворец труда (сейчас здание Воронежского техникума строительных технологий). 1 ноября 1925 года в его большом двухсветном зале состоялся первый концерт симфонического оркестра

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Юбилейный буклет на 10-летие оркестра

Юбилейный буклет на 10-летие оркестра

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Программка на 20-летие оркестра

Программка на 20-летие оркестра

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

С 1972 года главным дирижером и художественным руководителем оркестра стал народный артист России Владимир Вербицкий. На фото: маэстро и виолончелист Александр Покровский (1970-е годы)

С 1972 года главным дирижером и художественным руководителем оркестра стал народный артист России Владимир Вербицкий. На фото: маэстро и виолончелист Александр Покровский (1970-е годы)

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Владимир Вербицкий и Виктор Третьяков репетируют концерт Александра Глазунова

Владимир Вербицкий и Виктор Третьяков репетируют концерт Александра Глазунова

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Под руководством Владимира Вербицкого оркестру в 1995 году присвоили звание «Академический»

Под руководством Владимира Вербицкого оркестру в 1995 году присвоили звание «Академический»

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

С 2003 года, на протяжении трех лет, оркестр участвовал в международном проекте «Гуманизм против террора». Мемориальный концерт на территории концентрационного лагеря Аушвитц-Биркенау в Освенциме (Польша, 2005 год)

С 2003 года, на протяжении трех лет, оркестр участвовал в международном проекте «Гуманизм против террора». Мемориальный концерт на территории концентрационного лагеря Аушвитц-Биркенау в Освенциме (Польша, 2005 год)

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Концерт-поминовение во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания, 2006 год)

Концерт-поминовение во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания, 2006 год)

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Гастроли оркестра на Тайване. За время своего существования оркестру аплодировали в разных городах России, Европы и Азии

Гастроли оркестра на Тайване. За время своего существования оркестру аплодировали в разных городах России, Европы и Азии

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

В 2002 году оркестр стал лауреатом I премии радиоконкурса «Орфей»

В 2002 году оркестр стал лауреатом I премии радиоконкурса «Орфей»

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

В 2005 году оркестр отметил 80-летний юбилей. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива Владимир Вербицкий был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а многие музыканты оркестра были представлены к почетному званию «Заслуженный артист России»

В 2005 году оркестр отметил 80-летний юбилей. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива Владимир Вербицкий был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а многие музыканты оркестра были представлены к почетному званию «Заслуженный артист России»

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Воронежский академический симфонический оркестр в год своего 80-летия

Воронежский академический симфонический оркестр в год своего 80-летия

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Репетиция оркестра, 2000-е годы

Репетиция оркестра, 2000-е годы

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Воронежский академический симфонический оркестр в год 85-летия коллектива (2010 год)

Воронежский академический симфонический оркестр в год 85-летия коллектива (2010 год)

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

Оркестр с заслуженным деятелем искусств Воронежской области Игорем Вербицким. В 2021 году маэстро был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Оркестр с заслуженным деятелем искусств Воронежской области Игорем Вербицким. В 2021 году маэстро был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Пресс-служба «Воронежской филармонии»

В 2025 году Воронежский академический симфонический оркестр празднует 100-летие

В 2025 году Воронежский академический симфонический оркестр празднует 100-летие

Фото: Евгений Албертян

14 февраля 2025 года состоялся «Исторический концерт». Под управлением дирижера Игоря Вербицкого оркестр полностью повторил программу первого выступления, которое прошло 1 ноября 1925 года. Программа была посвящена музыке русских композиторов

14 февраля 2025 года состоялся «Исторический концерт». Под управлением дирижера Игоря Вербицкого оркестр полностью повторил программу первого выступления, которое прошло 1 ноября 1925 года. Программа была посвящена музыке русских композиторов

Фото: Наталья Коньшина

