Песков назвал веру Украины в возможность победы «самым глубоким заблуждением»

Россия надеется на скорое окончание военного конфликта на Украине, однако пауза в дипломатическом решении вопроса возникла не по вине РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Рассуждения Украины о возможности победы над РФ — «самое глубокое заблуждение», поскольку ситуация на фронте указывает на обратное, добавил он.

«Ситуация зависла. Не по нашей вине: наши собеседники не пытаются дальше вести разговор»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. Россия, заверил представитель президента, по-прежнему открыта к урегулированию дипломатическим путем. При этом завершить конфликт возможно лишь при условии, что РФ достигнет всех поставленных задач, напомнил господин Песков.

Пресс-секретарь добавил, что украинцев возможной победой в конфликте «всячески раззадоривают европейцы». Однако реальная ситуация в зоне боевых действий показывает, что положение вооруженных сил Украины «будет ухудшаться изо дня в день неизбежно», заключил Дмитрий Песков.