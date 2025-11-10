Дом в Соликамске, где обрушилась кровля, будет отремонтирован

Сегодня комиссия обследовала многоквартирный дом в Соликамске по ул. Володарского, 23, где вчера произошло обрушение перекрытий. Как сообщает мэр Соликамска Александр Русанов в своем телеграм-канале, для обследования кровли и чердачных перекрытий была привлечена специализированная организация.

Фото: телеграм-канал Александра Русанова

«По итогам заседания комиссии по ЧС было принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда бюджета округа для проведения в сжатые сроки всех необходимых работ по ремонту кровли и перекрытий»,— написал чиновник. По его словам, собственники квартир отказались переезжать в маневренный фонд, который им был предложен.

Обрушение произошло 8 ноября в одной из квартир двухэтажного дома 1954 года постройки. Во время обрушения никто не пострадал, но жильцам запретили возвращаться в свои квартиры. Всего в доме 15 квартир.