Из «Локомотива» ушел вратарь Максим Майоров

Ярославский ХК «Локомотив» отказался от услуг голкипера Максима Майорова. Об этом сообщает портал Yarnews.

Вратарь в настоящее время на сайте КХЛ числится без команды. Максим Майоров дебютировал в КХЛ в составе «Локомотива» 19 января 2025 года. Он вместе с Алексеем Мельничуком защищал ворота ярославской команды, пока Даниил Исаев находился в списке травмированных. Всего он провел в КХЛ два матча, и оба — в прошлом сезоне, ставшем для «Локомотива» победным.

Максим Майоров пришел в «Локомотив» три года назад. Ярославский хоккейный клуб получил нового голкипера в результате обмена с клубом из Тольятти «Лада», который получил денежную компенсацию.

Напомним, Максим Майоров является сыном олимпийского чемпиона, вратаря Василия Кошечкина.