Пожилая петербурженка погибла под колесами следовавшей в Белоостров электрички

Электропоезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Белоостров, насмерть сбил 61-летнюю пенсионерку. Все произошло на железнодорожной станции Лисий Нос, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вызов об аварии поступил в дежурную часть транспортной полиции. Электричка сбила пенсионерку из Петербурга, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Попытки машиниста избежать столкновения не дали результатов. Петербурженка получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка.

Татьяна Титаева