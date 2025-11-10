Пожилая петербурженка погибла под колесами следовавшей в Белоостров электрички
Электропоезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Белоостров, насмерть сбил 61-летнюю пенсионерку. Все произошло на железнодорожной станции Лисий Нос, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Вызов об аварии поступил в дежурную часть транспортной полиции. Электричка сбила пенсионерку из Петербурга, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
Попытки машиниста избежать столкновения не дали результатов. Петербурженка получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка.