Следы первых животных, гигантские тыквы и эллинизация быта

В середине ноября в Нижнем Новгороде пройдут лекции об экологических инициативах, аллегориях в искусстве и эллинизации быта, концерты русских романсов, цыганских песен и органной музыки, семинар о воспитании собак и обсуждение романа «Гордость и предубеждение». Городские культурные площадки примут фестивали актуального научного, бразильского и документального кино о новой культуре и представят сразу несколько новых спектаклей. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Пианино в Арсенале

Фото: Арсенал

Фото: Арсенал

11-12 ноября в городе пройдет Всероссийская конференция «Знаки в культуре», организованная НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, Волго-Вятским филиалом Пушкинского музея (Арсеналом) и Нижегородской консерваторией им. М.И. Глинки (ННГК) при участии Нижегородского художественного музея (НГХМ). В программе — дискуссия о символах, кодах и интерпретациях в искусстве, концерт музыки Клода Дебюсси, Леонида Десятникова, Пьера Булеза и Дмитрия Шостаковича, тематические секции и круглые столы, встреча памяти профессора Андрея Бочкарева. Посетить все эти мероприятия можно по предварительной регистрации.

12 ноября в общественном пространстве «Гараж» на улице Октябрьская, 35 пройдет лекция с практикой «Основы экологического проектирования: от идеи до реализации». Председатель всероссийского молодежного экологического движения «Экосистема» по Нижегородской области Яна Вилкова расскажет, как превратить свою идею в четкий план действий, найти единомышленников и добиться реальных изменений в защите окружающей среды. Лекция начнется в 18:00, для участия нужно зарегистрироваться.

Творческая встреча в Арсенале

Фото: Арсенал

Фото: Арсенал

12 ноября в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) состоится первая встреча из цикла «Говорим об искусстве на английском. Повседневное в искусстве» «Эллинизация быта». Ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала Анастасия Лаврентьева расскажет, что писали на стенах древние греки, о чем спорили друг с другом соседи и что подавали к ужину в Пантикапее. Мероприятие начнется в 18:30, билет стоит 500 руб.

Кроме того, в Арсенале продолжается фестиваль актуального научного кино (ФАНК). В 19:00 12 ноября в музее покажут фильм «Россия — пути времени». Он расскажет о команде исследователей, которая ищет на просторах России следы первых животных, обитавших на Земле еще до динозавров. Посмотреть фильм можно бесплатно, по регистрации.

12 ноября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 состоится концерт русских романсов и цыганских песен «Дорогой длинною». Перед зрителями выступят солистка Нижегородского камерного музыкального театра им. Степанова Анна Турченко, гитарист Антон Барышников и скрипач Павел Томилов. Начало в 19:00. Билеты — от 600 руб. до 1 тыс. руб.

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение и зомби» / Pride and Prejudice and Zombies, 2015. Режиссер Бёрр Стирс

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

13 ноября в общественном пространстве «Гараж» на улице Октябрьская, 35 состоится кинокнижный лекторий «Фильмография». Участники обсудят роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и его экранизации. Лекторий проведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Начало в 18:00. Вход свободный.

13 ноября в культурном центре «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56 состоится встреча книжного клуба «Твоя история» в формате игры «Мафия» по неоготическому роману Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». По сюжету дочь букиниста получила возможность стать биографом самой известной и в то же время самой таинственной писательницы, которая раньше меняла подробности своей биографии от интервью к интервью, но в этот раз пообещала рассказать правду. Игра начнется в 18:30, билет стоит 1 тыс. руб.

Спектакль «Кабаре "Верни"»

Фото: Дарья Боркова, театр «Нрзб»

Фото: Дарья Боркова, театр «Нрзб»

13 ноября в Центре театрального мастерства в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 режиссер Дмитрий Мульков представит документальный спектакль «Кабаре "Верни"» о жизни французской натурщицы и галеристки Дины Верни. Она участвовала в Сопротивлении, спасала евреев и открывала миру московских нонконформистов. Со сцены прозвучит советский лагерный фольклор в исполнении Зары Демидовой и аранжировке режиссера. Спектакль начнется в 20:00. Билет стоит 1,2 тыс. руб.

13 и 14 ноября в «Театре на Счастливой» на улице Дьяконова, 1E — премьера комедии положений «Блэз» режиссера Руслана Кушнера. По сюжету с талантливым, но бедным художником Блэзом Д’Амбрие хочет породниться богатый торговец Карлье, выдав за него свою дочь. Возлюбленная героя, манекенщица Женевьева, которая параллельно встречается с Карлье, предлагает выгодную аферу с женитьбой, но все идет наперекосяк. Спектакль начнется в 19:00, билеты стоят 900 руб. и 1,2 тыс. руб.

С 13 по 16 ноября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 пройдет XVI фестиваль бразильского кино в России. Фильмом открытия станет документальная картина «Битука» о певце, композиторе, аранжировщике, инструменталисте Милтоне Насименто. Также в программе картины «Дорогой мир», «Мангейра на два такта», «Портрет неизвестного Востока», «Волшебная страна». Фильмы покажут на португальском языке с русскими субтитрами. Попасть на все сеансы можно бесплатно, по регистрации.

Зрители в «Рекорде»

Фото: центр культуры «Рекорд»

Фото: центр культуры «Рекорд»

С 13 по 23 ноября в городе будет проходить фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Площадками станут кинотеатры «Рекорд», «Орленок», «Синема Парк Фантастика» и музей «Арсенал». В программу вошли фильмы о французском кинорежиссере Мишеле Гондри, американском кинематографисте Дэвиде Линче, американском архитекторе Элиоте Нойесе, английском фотографе Мартине Парре, немецком художнике Ансельме Кифере и американском баскетболисте Майкле Джордане. Зрители смогут увидеть фильмы о гигантских тыквах и мировых рекордах («Король тыкв»), зрелых спортсменах и борьбе с предубеждениями («Выход из воды»), скейтбординге («Семейный портрет»), мебели («Два стула»), дачной жизни («Дача-культ») и борьбе с алкоголизмом («Трезвое село»). Билеты в «Рекорде» и Арсенале стоят 300 руб., в «Орленке» — 300-350 руб., в «Синема Парк Фантастика» — 430 руб.

Сотрудник католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

15 ноября в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет органный концерт «Вечная классика». Виктория Гамазова исполнит произведения Иоганна Баха, Пьера Дюмажа, Сезара Франка и Александра Гильмана. Выступление начнется в 17:00. Обычный билет стоит 1,2 тыс. руб., на балкон — 1,6 тыс. руб.

15 ноября в Театре комедии на улице Грузинская, 23 — две премьеры. В 18:00 зрителям представят спектакль «Позвольте войти!» о внезапных сюрпризах судьбы, а в 20:30 в арт-фойе покажут комедию «Неидеальный контракт» о том, как даже самый странный договор может привести к самой настоящей любви. Билетов на премьеру почти не осталось. Следующие постановки запланированы на конец ноября и декабря. Билеты — от 300 руб. до 3,5 тыс. руб.

15 ноября в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади состоится концерт оркестра Cagmo «Хор русского рока при свечах». В программе — песни групп «Агата Кристи», «Аукцыон», «7Б», «Маша и Медведи», «Гражданская Оборона», «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Король и Шут», «Смысловые Галлюцинации». Начало в 18:00, билеты — от 2,8 до 6,1 тыс. руб.

Хозяйка учит собаку приветствию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

15 и 16 ноября в приюте для бездомных животных «Сострадание НН» на улице Бурнаковский проезд, 16 пройдет двухдневный семинар «Откройте собаку заново». Зоопсихолог Ольга Кажарская расскажет о разуме, эмоциях и потребностях этих питомцев, основных навыках обращения с ними и развивающих занятиях. Участники смогут узнать, как решить проблемы в поведении собаки, и на практике отработать основные сигналы коммуникации. Семинар будет начинаться в 12:00 и заканчиваться в 18:00. Билет стоит 5 тыс. руб., участие с собакой обойдется в 5,5 тыс. руб.

16 ноября в Арсенале откроется выставка «Пантикапей. Из прошлого в будущее». В этом году отмечается 80-летие Боспорской археологической экспедиции Пушкинского музея. Ее первый сезон состоялся летом 1945 года в Керчи, на городище Пантикапей. По данным руководителя экспедиции Владимира Толстикова, это самый древний непрерывно существующий город на территории современной России. «Почти все, что сейчас известно о Пантикапее, — результат работы Пушкинского музея»,— отметили организаторы. В экспозиции будут представлены новейшие открытия и научные гипотезы Боспорской экспедиции, архивные материалы и экспонаты, некоторые из которых еще никогда не демонстрировались публике. Выставка будет работать до 1 марта. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 200 руб.

16 ноября в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) состоится лекция «Аллегорический натюрморт малых голландцев». Слушателям расскажут, какие детали картин позволяют обнаружить иносказание и легко прочитать послание художника. Начало в 14:00, билет стоит 500 руб.

Какие выставки продолжают работу До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» (часть Первой международной биеннале экологического искусства) и выставка «Бумага. Смешанная техника». До 16 ноября в «Рекорде» открыты выставки «Мезокосм» Киры Шилиной и Елены Павловой и «Капи» Ольги Солодовой. До 16 ноября в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыты выставки «Пурпурные рукава» и «Магия останавливать время». До 16 ноября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка Полины Фуниной «Прозрачность обыденности». До 17 ноября в пространстве Русского музея фотографии «Усадьба» на улице Большая Печерская, 21 открыт объединенная выставка «Терминала А», FUTURO, «Галереи 9Б» и студии «Тихая» «Хрупкий слой» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 23 ноября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Век пластика», созданная Московским музеем дизайна. До 23 ноября в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта 33-я выставка культурного проекта «Осенний вернисаж». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика». До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка одного из ведущих мастеров отечественной графики 1960-1980-х годов Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь».

