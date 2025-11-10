Турецкий мир лучше доброй ссоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни отправит глав МИДа, Минобороны и спецслужб в Пакистан для обсуждения путей нормализации отношений между Исламабадом и Кабулом. Миротворческая миссия ключевых членов турецкого кабинета потребовалась после провала на прошлой неделе третьего раунда пакистано-афганских переговоров в Стамбуле. Не оставляя попыток примирить два соседних государства, отношения которых балансируют на грани полномасштабного конфликта, президент Эрдоган пытается утвердить свою роль главного миротворца в регионе.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Свое решение отправить в Исламабад высокопоставленную турецкую делегацию, в состав которой войдут глава МИДа Хакан Фидан, министр национальной обороны Гюлер и директор Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, президент Эрдоган обнародовал в понедельник, 10 ноября.

Заявление турецкого лидера прозвучало сразу после его посещения Баку, где 7 ноября он вместе с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом побывал на Параде победы по случаю окончания второй карабахской войны 2020 года и выступил с установочной речью о ситуации в регионе.

Как заявил президент Эрдоган после возвращения в Анкару, он не теряет надежды довести до позитивного результата мирные переговоры между Пакистаном и Афганистаном, начатые в Дохе и продолжившиеся при турецком посредничестве в Стамбуле.

В связи с этим отравляющиеся в Исламабад руководители дипломатического и силовых ведомств Турции должны будут на месте разобраться в том, почему два соседних мусульманских государства продолжают балансировать на грани конфликта и держат в напряжении всю Центральную Азию. «Рассчитываем на постоянное прекращение огня и мир и продолжаем призывать стороны к сдержанности»,— подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном, обострившиеся после свержения режима президента Ашрафа Гани в Кабуле, вступили в новый этап эскалации ровно месяц назад. В ночь с 9 на 10 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, а также по рынку в афганской провинции Пактика.

В ходе атаки с воздуха были уничтожены три руководителя пакистанских талибов, скрывавшиеся на территории Афганистана.

В связи с этим Минобороны Афганистана заявило, что последствия этих ударов лягут на плечи пакистанских военных. После этого столкновения между пакистанскими и афганскими военными стали происходить вдоль всей линии Дюранда — не признаваемой Кабулом границы, прочерченной еще в период британского колониального господства.

Договоренность о прекращении огня, продолжающая действовать до сих пор, была достигнута 19 октября в ходе первого раунда пакистано-афганских переговоров в Стамбуле.

Однако после этого продвинуться дальше в процессе мирного урегулирования сторонам так и не удалось. Прошедший в минувший четверг, 6 ноября, в Стамбуле второй раунд мирных переговоров закончился провалом и новым потоком обвинений в адрес друг друга, которыми обменялись Кабул и Исламабад.

«Даже посредники отступили. Если бы они видели шансы на успех, то попросили бы нас остаться»,— сокрушался после безрезультатной встречи в Стамбуле министр обороны Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф (помимо Турции вторым посредником в ходе второго раунда пакистано-афганских переговорах был Катар).

Говоря о причинах провала переговоров, глава Минобороны Пакистана обвинил в этом Кабул и заявил, что талибы отказались дать гарантии прекращения атак боевиков, базирующихся в приграничных с Пакистаном районах Афганистана.

Однако такая интерпретация вызвала бурю возмущения в Кабуле, настаивающем на том, что достижение мирных договоренностей срывает именно пакистанская сторона. «Безответственное поведение и отсутствие сотрудничества со стороны пакистанской делегации привели к тому, что, несмотря на добрые намерения Исламского Эмирата и усилия посредников, переговоры между Кабулом и Исламабадом закончились безрезультатно»,— заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед. «Ожидалось, что на этот раз пакистанская сторона, проконсультировавшись со своими лидерами, проявит ответственность и конструктивный подход к решению проблемы, вступив в переговоры с реалистичными и выполнимыми требованиями»,— отметил Забиулла Моджахед. По его словам, Исламабад пытается необоснованно переложить всю ответственность за собственную безопасность на правительство Афганистана, при этом не проявляя никакой готовности взять на себя какую-либо ответственность за безопасность Афганистана.

Представитель Кабула также отметил, что «мусульманский народ Пакистана является братом Афганистана», в связи с чем Афганистан «желает ему добра и мира и будет сотрудничать с ним в пределах своих обязанностей и возможностей». Однако он предупредил, что «Кабул будет решительно защищаться от любых посягательств, так как защита народа и земли Афганистана является религиозным и национальным долгом».

Учитывая всю остроту конфликта Пакистана и Афганистана, отношения Кабула и Исламабада стали одной из главных тем встречи президента Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, состоявшейся 7 ноября в Баку. На переговорах двух лидеров также присутствовал начальник штаба сухопутных войск ВС Пакистана генерал Асим Мунир.

Как заявил по итогам встречи пакистанский премьер, в роли главного миротворца он по-прежнему видит турецкого лидера. «Наша общая решимость в достижении мира вновь проявилась в ситуации с Афганистаном. Я благодарю президента Эрдогана за его неоценимый вклад в содействие мирным усилиям между Пакистаном и Афганистаном»,— заявил в Баку премьер Шариф.

Сергей Строкань