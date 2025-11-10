В Ярославской области число люксовых автомобилей выросло почти на треть

Ярославская область заняла 33-е место среди регионов России по количеству люксовых автомобилей в 2024 году. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza на сновании данных Федеральной налоговой службы.

В 2024 году в регионе было зарегистрировано 133 автомобиля стоимостью свыше 10 млн руб., годом ранее их было 104. Прирост составил 27,9%. Владельцам люксовых машин был начислен транспортный налог на сумму 20,4 млн руб.

В целом в России темпы роста числа дорогих машин оказались выше, чем в регионе — 34,3%. Ярославская область опередила большинство соседей (за исключением Московской области) по числу элитных автомобилей. Во Владимирской и Тверской областях их 104, в Ивановской — 93, в Вологодской — 70. В Костромской области зарегистрировано лишь 34 таких транспортных средства, за год их число снизилось на 2.

Антон Голицын