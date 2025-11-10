Лукашенко объяснил преимущества разговора по городскому телефону

Поскольку мобильная связь не защищена от утечек, полностью отказываться от проводных телефонов не стоит. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Лукашенко, при использовании городского телефона содержание разговора не дойдет «до серверов в Канаде и США». Белорусский президент пояснил, что он не консерватор. «Никакого секрета, если у вас телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите»,— уточнил глава государства (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко добавил, что «все переводить в цифру» не имеет смысла, если в отдельных сферах этого удастся избежать. Некоторые вещи президент Белоруссии призвал хранить на бумаге, не полагаясь во всем на телефонную связь. В таком случае гражданам не придется «слишком париться» о неприкосновенности персональных данных, заключил господин Лукашенко.