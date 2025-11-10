Сменился гендиректор металлургического завода ОЗММ в Белгородской области

Совет директоров белгородского АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ, входит в Объединенную металлургическую компанию — ОМК) избрал генеральным директором предприятия Евгения Орехова. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

С декабря 2023 года генеральным директором завода был Сергей Косулин. Его полномочия прекращены 6 ноября. Господин Косулин занял должность, когда предприятие перешло под контроль ОМК. По данным Rusprofile.ru, он также является гендиректором и учредителем ООО «Оскольский завод энергетического машиностроения» и ООО «Оскольский завод энергетического машиностроения-инжиниринг».

Согласно сервису Rusprofile.ru, АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в январе 1994 года. Основной вид деятельности — механическая обработка металлических изделий. Уставный капитал — 276,5 тыс. руб. Информация об учредителях не разглашается. По итогам 2024 года выручка ОЗММ составила 2,3 млрд руб., убыток — 427 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,9 млрд руб. и 77,4 млн руб.

О проекте ОМК по производству бесшовных труб на ОЗММ за 35 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

