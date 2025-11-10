Профицит российской внешней торговли упал на 11% за девять месяцев

Профицит внешней торговли России за январь-сентябрь 2025 года снизился на 11% в годовом выражении и составил 101,7 миллиарда долларов, следует из материалов ФАС.

«По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-сентябре 2025 года составил 503,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-сентябрем 2024 года сократился на 3,2%, в том числе экспорт - 302,8 миллиарда долларов (снижение на 4,6%), импорт — $201,1 млрд (снижение на 1%)», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

За девять месяцев 2025 года профицит внешней торговли страны опустился со $114,3 млрд в январе-сентябре 2024 года до $101,7 млрд за аналогичный период. Объем экспорта достиг $317,5 млрд, импорта — $203,2 млрд. Более половины экспорта (55,7%) пришлось на минеральные продукты, а в импорте почти половину (48,1%) составили машины и оборудование.