Дочь бывшего президента ЮАР судят за призывы к терроризму

43-летняя Дудузила Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, предстала перед судом за подстрекательство к терроризму, сообщает The Times. Она обвиняется в организации массовых беспорядков в стране, происшедших в 2021 году после ареста ее отца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дудузила Зума-Самбудла

Фото: @ DZumaSambudla Дудузила Зума-Самбудла

Фото: @ DZumaSambudla

Прокуратура полагает, что публикации дочери бывшего президента ЮАР в соцсети Twitter (ныне X) могли способствовать протестам, которые вылились в масштабные разрушения и привели к человеческим жертвам.

Как отмечает The Times, суду предстоит установить, была ли онлайн-активность обвиняемой прямым призывом к насилию или выражением ее политической позиции. Следствие трактует эти посты как публичные призывы, а значит — как возможную поддержку координации беспорядков, в которых тогда пострадали сотни людей.

Сама Зума-Самбудла вину отрицает и называет выдвинутые против нее обвинения политически мотивированными. Она заявляет, что ее посты были выражением солидарности с отцом, но никак не призывом к действиям.

Алена Кордюкова