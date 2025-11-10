Восемь жителей Башкирии подозреваются в покушении на диверсию
Управление Федеральной службы безопасности России по Башкирии пресекло деятельность группы из восьми человек, планировавших диверсии на объектах сотовой связи в Салавате и Ишимбайском районе.
По данным ведомства, житель Салавата вступил в переписку в Telegram с человеком, предложившим поджоги вышек сотовой связи и повреждение оптоволоконных кабелей. Заказчик указал местоположение и условия для подтверждения диверсий через видеоотчеты. Для выполнения заданий житель Салаватв нашел сообщника, который привлек шестерых знакомых.
Все участники группы были задержаны при попытке совершения диверсий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию.