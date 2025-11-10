Постзапись

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, для чего необходимо отдельное устройство для расшифровки звука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сразу несколько аналитических и консалтинговых компаний предрекают рост на рынке цифровых записывающих устройств в ближайшее десятилетие. В случае с классическими диктофонами прогнозы на уровне 4-6% ежегодно, а вот для устройств со встроенными инструментами ИИ этот диапазон уже выше и составляет 13-20%. Интерес среди русскоязычной аудитории тоже заметен. По данным «Яндекс Вордстат», число запросов с формулировкой «диктофон с ИИ» с апреля по октябрь увеличилось больше чем в 5 раз. А год к году это вообще почти 30-тикратный рост.

Автоматическая транскрибация как ключевой драйвер, тренд и, по сути, запрос пользователей выделяется исследователями. Если исходить именно из этого фактора, то сама железка, отдельный гаджет как будто не нужен. Это мнение разделяют и мои коллеги из индустрии, а также оно подкреплено логикой. Магия расшифровки звука в текст происходит не на диктофоне и даже не обязательно в сопутствующем мобильном приложении. Эти элементы лишь проводники, посредники для информации. И если программу на смартфоне можно оправдать ролью необходимого интерфейса, то зачем приобретать некий гаджет?

У решений Plaud, про которые я уже рассказывал, и у новинки TicNote бренда Mobvoi, которую я протестировал, есть железобетонный аргумент — только так можно записывать телефонные переговоры на iPhone без соответствующего уведомления собеседника. Все остальные чудеса транскрибирования, резюме, интеллект-карты, глубокого исследования и даже создания подкаста одним нажатием из уже записанных на любом устройстве файлов доступны в массе отдельных ИИ-сервисов, как в веб-версиях, так и в мобильных приложениях, вроде еще только проходящего тестирование Sond.

Пользователь же ищет для себя короткие, точнее, быстрые пути. Студенту, ученому, юристу, врачу, консультанту, предпринимателю и другим заинтересованным категориям пользователей часто нужны сжатые структурированные сведения из записи не просто сразу, но на ходу, мобильно. И желательно, чтобы сам смартфон при этом был доступен для других дел. Так что цифровые ИИ-диктофоны как отдельные носимые устройства будут шевелить рынок. Как подтверждение тому — недавний анонс умного диктофона от «Яндекса». Гаджет, ориентированный на корпоративный сектор, обещали выпустить в первой половине следующего года.

Александр Леви