В Башкирии задержаны восемь человек при попытке теракта на объекте связи

Сотрудники ФСБ задержали восьмерых жителей города Салават и Ишимбайского района Башкирии. Их подозревают в покушении на диверсию на объектах сотовой связи республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, передает ТАСС.

По версии следствия, житель Салавата связался с неизвестным через мессенджер Telegram. Тот предложил мужчине поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных. Заказчик определил местоположение объектов и попросил записать видео с моментом совершения диверсии. Злоумышленник нашел сообщника, который передал условия шестерым близким знакомым и привлек их к преступлению. За теракт задержанным обещали денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК. По указанной статье задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.