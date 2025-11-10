Борисоглебскую чиновницу признали виновной в гибели ребенка в открытом колодце

Глава администрации Борисоглебского сельского поселения признана виновной в халатности, приведшей к гибели 4-летнего мальчика. Ростовский районный суд Ярославской области рассмотрел дело и вынес приговор 10 ноября 2025 года. Об этом сообщили в областном суде.

Колодец, в котором погиб ребенок

Трагедия произошла 20 августа 2024 года в поселке Борисоглебский, где тело ребенка нашли в распределительном колодце. Суд установил, что глава администрации не приняла меры для выявления и закрытия бесхозного колодца, что и стало причиной несчастного случая.

В суде подсудимая отрицала свою вину, но суд признал ее виновной по части 2 статьи 293 УК РФ. Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын