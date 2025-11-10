Членам ульяновской ОПГ за вымогательство и попытку убийства грозит до 15 лет колонии

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела о вымогательстве и покушении на убийство пятилетней давности. Об этом в понедельник сообщило региональное следственное управление СКР, отметив, что обвинительное заключение утверждено и дело передается в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

События, о которых идет речь, произошли пять лет назад, но только сейчас следствию удалось полностью раскрыть преступления и обличить преступников. По данным следствия, в июле 2020 года четверо участников ульяновской преступной группировки «Центр-КАМАЗ» с целью истребования долга с предпринимателя приехали к нему в город Новоульяновск, где избили его бейсбольными битами, «высказывая незаконные требования о передаче им денежных средств за покровительство». От полученных повреждений потерпевший перестал подавать признаки жизни, в связи с чем нападавшие, решив, что убили предпринимателя, оставили его на месте преступления. Однако оказалось, что потерпевший остался жив благодаря вовремя оказанной ему медпомощи. Расследование уголовного дела в дальнейшем было приостановлено, поскольку потерпевший из-за травм плохо помнил обстоятельства преступления, а также опасался находящихся на свободе преступников.

Но в 2025 году, сообщают в СУ СКР, следователями была получена оперативная информация о причастности к преступлению активных участников действующей в Ульяновске преступной группировки, один из которых скончался к моменту возобновления следствия.

16 июля следователями СУ СКР и сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны трое подзреваемых — Александр Тимашин, Дмитрий Лобин, Александр Кормильцын и Алексей Тетин. Все они, по данным источника «Ъ-Волга», — участники ульяновской преступной группировки «Центр-КАМАЗ». Всем троим предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), они были заключены под стражу. Свою вину признал только один из обвиняемых.

По данным источника «Ъ-Волга», в суд передается дело только в отношении двоих группировщиков. В то же время никаких реабилитаций, по данным собеседника, не было. Собеседник предполагает, что третий обвиняемый, «скорее всего ушел на СВО».

Андрей Васильев, Ульяновск