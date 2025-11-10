В 2026 году в Самарской области планируют заменить 610 лифтов в 223 домах

На следующий год на территории Самарской области запланировано обновление 610 лифтов. Их собираются заменить в 223 многоквартирных домах. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дома, в которых заменят лифты, расположены в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и в поселке Курумоч. Обновлению подлежат кабины, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Работы пройдут по программе «Государственная поддержка собственников жилья».

Руфия Кутляева