Изъятый у «Уралбиофарма» памятник в центре Екатеринбурга продали за 39 млн руб.

Объект культурного наследия «Здание Госстраха» в Банковском переулке за администрацией Екатеринбурга продали на торгах за 39,9 млн руб. Полуразрушенный объект площадью 4,8 тыс. кв. м выкупила компания «Профиль». Напомним, конструктивистское здание еще несколько лет назад изъяли у предприятия «Уралбиофарм», которое ранее принадлежало бизнесмену и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Согласно сервису Kartoteka.ru, победитель торгов — компания «Профиль» — была создана в сентябре этого года. Ее бенефициарами являются Дарья Киселева и Ян Генералов, директором — Сергей Серов. Как указано в протоколе торгов, всего в аукционе хотели принять участие три компании: «Профиль», специализированный застройщик «Сторинг Девелопмент» и «Агрокомпани» (80% компании принадлежит Айдану Гайсину). Но последнюю компанию до торгов не допустили.

На аукцион явился только один участник — представитель «Профиля». «Единственный участник аукциона в течение 20 рабочих дней со дня направления проекта договора купли-продажи обязан подписать и представить организатору аукциона договор купли-продажи»,— говорится в протоколе.

Кроме того, в документе указана стоимость восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия. Согласно отчету, она составляет 611,9 млн руб.

«Здание Госстраха» строилось в период формирования нового делового центра Екатеринбурга в конце 1920-х годов по проекту известного в Свердловске (Екатеринбурге) архитектора-конструктивиста Георгия Валенкова. Там размещался завод медицинских препаратов, но впоследствии оно было заброшено. Объект является примером архитектуры конструктивизма 1920-х годов.

Мария Игнатова