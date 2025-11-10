Температурные колебания ожидаются в Удмуртии на этой неделе

В ближайшие сутки температура в Удмуртии начнет понижаться: в ночное время и завтра днем в северной части республики она составит 0..-4°С, в южной — 0..+3°С. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, существенных осадков не предсказывается, но на некоторых участках дорог возможна гололедица.

В среду, 12 ноября, ночью температура опустится до 0..-5°С, а днем едва достигнет 0°С. Погода останется без осадков. В четверг, 13 ноября, ночью ожидается похолодание до -2..-7°С, а днем температура повысится до 0..+2°С. В большинстве районов пройдут дожди и дожди со снегом.

В пятницу, 14 ноября, температура вновь будет положительной: ночью 0..+5°С, днем +2..+7°С. Установится ветреная и дождливая погода. По предварительному прогнозу, в выходные дни температура снова понизится.

Анастасия Лопатина