В Энгельсе под суд пойдет местный житель за передачу сыну-подростку питбайка

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 51-летнего местного жителя уголовное дело о вовлечении сына-подростка в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, фигурант приобрел питбайк КAYO 200 и передал его в пользование своему 13-летнему сыну. При этом он знал, что подросток не имеет право управления транспортом и навыков вождения.

Днем 9 августа этого года сын фигуранта управлял питбайком и совершил ДТП в районе села Шумейка в результате нарушения правил дорожного движения. Несовершеннолетний получил вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело в отношении его отца с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов