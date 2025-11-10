Донские банки привлекли 1,83 трлн рублей клиентских средств в 2025 году

Банки Ростовской области привлекли около 1,8 трлн рублей клиентских средств к 1 октября 2025 года, увеличив показатель за год почти на 13%. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные Банка России. Годом ранее этот показатель составлял 1,6 трлн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации аналитиков, наибольший рост зафиксирован в сегменте корпоративных счетов предприятий и организаций. За год их объем в донском регионе увеличился на 14,5% до 281,6 млрд руб. По темпам роста и общему объему размещенных средств Ростовская область обошла другие субъекты ЮФО. В целом по округу годовой рост составил менее 10% до 733 млрд руб.

Вклады физических лиц на Дону выросли на 14% за год, превысив 1,3 трлн руб. В этом сегменте все регионы юга продемонстрировали положительную динамику. Наиболее значительный рост отмечен в Калмыкии и Волгоградской области — 20%. На Кубани рост составил 12% до 1,9 трлн руб.

Депозиты юридических лиц в Ростовской области увеличились на 5% до 152,9 млрд руб. По темпам роста лидирует Краснодарский край, предприятия которого разместили к началу октября в кредитных организациях 527,5 млрд руб. — в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Средства зарегистрированных на Дону индивидуальных предпринимателей на счетах кредитных организаций выросли на 5%. На 1 октября они составили 82 млрд руб. По ЮФО зафиксирована аналогичная динамика — рост на 5% до 311,4 млрд руб.

Валентина Любашенко