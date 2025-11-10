Тегеран готовят к эвакуации

В Иране обостряется водный кризис. Власти Тегерана подтвердили в воскресенье, 9 ноября, что теперь будут нормировать подачу воды в течение ночных часов, чтобы создать условия для наполнения городских водохранилищ. Однако правительство страны готовится к худшему. На днях президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан допустил, что жителей Тегерана придется эвакуировать. Судя по предыдущим его заявлениям, власти даже всерьез рассматривают перенос столицы на побережье Персидского залива. Однако, как предупреждают эксперты, водный коллапс уже сложно остановить — он грозит проблемами в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

То, что в системе водоснабжения Тегерана в ночные часы будет ослаблен напор воды, проинформировал в воскресенье, 9 ноября, официальный представитель Иранской компании по управлению водными ресурсами Иса Бозоргзаде. В столичном регионе находятся как минимум пять крупных плотин, от которых зависит подача питьевой воды, и все эти объекты, по официальным данным, находятся в критическом состоянии. Так, одно из водохранилищ пусто, а другое заполнено менее чем на 8%. Если население смогло бы сократить потребление на 20%, то ситуацию можно было бы взять под контроль без серьезного нормирования воды, утверждают иранские профильные ведомства.

Этим летом Иран столкнулся с сильнейшей за 60 лет засухой, которая сопровождалась аномальной жарой и массовыми отключениями электроэнергии.

Это повлияло на запасы влаги. Но есть точка зрения, что кризис в Иране носит антропогенный характер. Исследователи из Университета Конкордия (Монреаль) и Калифорнийского университета в Ирвайне полагают, что к нынешней ситуации привели десятилетия нерационального управления водными ресурсами, включая массовое возведение плотин, необоснованное бурение скважин и неэффективность сельскохозяйственного сектора. Аномальная жара и отсутствие осадков были только триггерами, говорят эксперты.

В пятницу, 7 ноября, Масуд Пезешкиан допустил, что жителей Тегерана (больше 10 млн человек), возможно, придется эвакуировать, если ситуация с нехваткой воды сохранится. Глава исполнительной власти в течение нескольких месяцев предупреждает о последствиях водного кризиса. Выступая 2 октября в провинции Хормозган, которая находится на берегу Персидского залива, господин Пезешкиан допустил, что столицу Ирана, возможно, придется перенести в это место — из-за дефицита водных ресурсов. По его словам, такая идея пока встречает сопротивление в верхах, но все может измениться. «Проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна, требуют от нас направить силы в сторону Персидского залива,— сказал он.— Нельзя просто смириться с нынешней ситуацией и не разработать наукоемкую, точную и уникальную карту будущего».

Тегеран — не единственный мегаполис, который страдает от дефицита воды.

На водохранилищах Мешхеда — второго по величине города Ирана (4 млн человек) — уровень воды упал ниже 3%. Об этом сообщил 9 ноября генеральный директор местной водной компании Хоссейн Эсмаилиан. «Нынешняя ситуация показывает, что (эффективное.— “Ъ”) управление водопользованием — уже не просто рекомендация, а необходимость». По его словам, рекордно малое количество осадков является плохим симптомом для состояния водных ресурсов в северо-восточной части Исламской Республики.

Как пояснил телеканалу Fox News директор Института водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения Университета ООН Каве Мадани, кризис в Иране «возник не в одночасье». «Дом уже находился в огне, и люди, подобные мне, годами предупреждали правительство о существовании подобной ситуации,— сказал он.— Сейчас мы обсуждаем "нулевой день", когда в Тегеране и других городах, никогда не сталкивавшихся с дефицитом воды, пересохнут краны». По словам эксперта, это сулит национальной безопасности Ирана «проблемы, которые не могли бы пожелать даже враги страны». Дефицит воды и электроэнергии, кроме того, может негативно сказаться на развитии ядерной программы, добавил господин Мадани.

Тема сохранения у Ирана возможностей в ядерной сфере в последнее время подпитывает слухи о повторении израильских ударов по Исламской Республике. По словам источников The New York Times (NYT), в странах Ближнего Востока считают нападение Израиля на Иран практически неизбежным, учитывая то, что Тегеран не отказался от своей ядерной программы после 12-дневной войны в июне этого года и не возобновил переговоры с Вашингтоном. По данным NYT, если часть иранской политической элиты выступает за компромисс с США и за ядерную сделку, то другая предпочитает сопротивление. Однако в условиях водного дефицита выбор у Тегерана, по-видимому, не так уж велик.

Нил Кербелов