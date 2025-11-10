Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кондуктор и пассажир устроили драку с валидатором в салоне автобуса № 107

Около семи часов вечера 9 ноября в полицию обратился водитель автобуса № 107, который сообщил о драке в салоне, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время проверки билетов между 62-летней кондуктором и одним из пассажиров возник конфликт, в ходе которого оппонент ударил проверяющую по лицу и вышел на остановке у дома 12 по улице Комсомола.

Пострадавшую доставили в больницу, телефонограммы о ее состоянии в полицию не поступало. Этим же вечером в медицинское учреждение обратился 61-летний нападавший, сказав, что кондуктор в свою очередь ударила его валидатором по лицу.

Медики оценили его состояние как удовлетворительное, после чего отпустили домой. Сейчас правоохранители устанавливают детали конфликта, после проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все