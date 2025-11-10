Кондуктор и пассажир устроили драку с валидатором в салоне автобуса № 107

Около семи часов вечера 9 ноября в полицию обратился водитель автобуса № 107, который сообщил о драке в салоне, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время проверки билетов между 62-летней кондуктором и одним из пассажиров возник конфликт, в ходе которого оппонент ударил проверяющую по лицу и вышел на остановке у дома 12 по улице Комсомола.

Пострадавшую доставили в больницу, телефонограммы о ее состоянии в полицию не поступало. Этим же вечером в медицинское учреждение обратился 61-летний нападавший, сказав, что кондуктор в свою очередь ударила его валидатором по лицу.

Медики оценили его состояние как удовлетворительное, после чего отпустили домой. Сейчас правоохранители устанавливают детали конфликта, после проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Маркелов