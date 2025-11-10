Трамп помиловал экс-мэра Нью-Йорка Джулиани и еще 76 своих сторонников

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и еще 76 своих сторонников. Об этом в соцсети X сообщил американский прокурор по вопросам помилований Эд Мартин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руди Джулиани

Фото: Kylie Cooper / File Photo / Reuters Руди Джулиани

Фото: Kylie Cooper / File Photo / Reuters

Большинству помилованных были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы с целью переизбрания Дональда Трампа в 2020 году. Среди помилованных — экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз, юрист Джон Истман, консультировавший господина Трампа о возможностях оспорить результаты выборов, его экс-юрисконсульт Сидни Пауэлл, которая заявляла, что выборы во многих штатах были фальсифицированы.

Как пишет Politico, помилование со стороны Дональда Трампа имеет скорее символическое значение, так как никому из помилованных не были предъявлены федеральные обвинения, только обвинения на уровне штатов. При этом помилование со стороны президента препятствует федеральным обвинениям в их отношении в дальнейшим.

Яна Рождественская