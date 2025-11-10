Работники сдали назад

Каждый третий уволившийся возвращается на прежнее место работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса для развития бизнеса Calltouch по результатам опроса действующих сотрудников, соискателей и предпринимателей. Выяснилось, что почти половина респондентов считают, что вернувшийся коллега не смог найти места получше. По мнению каждого десятого, специалист не справился с новым проектом или ему не предложили комфортные условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом руководители охотно берут такого сотрудника обратно, даже с прибавкой в зарплате. Это оказывается выгоднее, чем обучать новичка, говорит генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Если раньше принципиально работодатели не брали обратно сотрудников, то сейчас все стало намного гибче, потому что кандидаты, уходя в другие компании, получают новые навыки, знания, возможно, какие-то инсайты. И работодатели, я бы сказала, сейчас заинтересованы в том, чтобы брать сотрудников из других компаний. Компании любят смотреть кандидатов из одной сферы, а карьерный трек сейчас очень долгий. Рабочая жизнь наша стала намного дольше, пенсионный возраст продлили. И мы видим ситуацию, что сотрудники ходят по кругу. Но на самом деле специалисты растут за это время, приобретают новые навыки».

По данным аналитиков, чаще всего люди возвращаются к прежнему работодателю в сфере торговли, а также в медицине, IT и промышленности. Такая практика распространена и среди топ-менеджеров, отметила карьерный консультант, основатель кадрового агентства Hurma Recruitment Екатерина Стародубцева-Калачева: «Если действительно ценный топ-менеджер, его не нужно адаптировать к корпоративной культуре, к ценностям. На это тратится большое количество времени, от трех до шести месяцев, чтобы адаптировать сотрудника. А если человек возвращается в компанию, он уже все знает. Он знает правила, регламенты, понимает, как с кем взаимодействовать. То есть, по сути, ему нужно сделать аудит измененных процессов в компании, что поменялось. На это тратится не так много времени. На самом деле это большое приобретение для работодателей».

Основным драйвером возвращения прежде уволившихся сотрудников эксперты называют кадровый голод. По данным SuperJob, о дефиците работников сообщают почти 80% российских компаний. При этом соискатели стали более требовательны к потенциальному работодателю, оценивают не только условия труда, но и непосредственно личность будущего начальника, пояснила директор практик и партнер консалтинговой компании get experts Ольга Краева: «Есть некоторые компании, которые не берут назад, но их сейчас стало гораздо меньше.

Даже те компании, у которых по политикам не было возможности такого камбэка, стали пересматривать свои взгляды. Потому что рынок очень сложный с точки зрения кадрового дефицита. Может быть, сотрудник ушел в другую компанию, были какие-то у него личные резоны, при этом если он был хорош, то имеет смысл его взять обратно. Уходят, как правило, от того, что денег мало, перспектив нет. А в другую компанию приходят и понимают, что они сработаться не могут с руководителем. Практически все кандидаты всегда наводят справки: к кому они идут, что за компания, какие там условия, как к людям относятся, какая там культура в организации. На это сейчас стали смотреть».

Наиболее остро проблема нехватки рабочих рук стоит в медицине и строительстве, а также в сфере продаж, услуг и логистики. В конце прошлого года в правительстве оценивали дефицит высококвалифицированных кадров в 1,5 млн человек. А к 2030 году экономике будет не доставать уже 3 млн сотрудников, прогнозировал Минтруд.

Светлана Белова