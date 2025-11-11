Татьяна Навка поделилась зимними планами

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и команда компании Navka Show поделились амбициозными планами на осенне-зимний период. Он будет полон яркими премьерами, масштабными гастрольными турами и многочисленными встречами со зрителями.

Уже 14–15 ноября в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» Татьяна Навка представит свое юбилейное «Больше, чем шоу» — это будет ее первый выход на лед Северной столицы с 2019 года. В шоу примут участие звезды мирового фигурного катания Петр Чернышев, Роман Костомаров, Камила Валиева, Алексей Ягудин и другие. 22 и 23 ноября состоятся премьерные показы ледового шоу «Вечера на хуторе» в Екатеринбурге и Челябинске, которое затем отправится в Санкт-Петербург, принося зрителям праздничное настроение с 25 декабря по 8 января. Между тем на московской «Навка Арене» с 11 декабря по 12 января будет идти «Щелкунчик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Больше, чем шоу» Фото: navka.show «Больше, чем шоу» Фото: navka.show «Вечера на хуторе» Фото: navka.show «Вечера на хуторе» Фото: navka.show Следующая фотография 1 / 4 «Больше, чем шоу» Фото: navka.show «Больше, чем шоу» Фото: navka.show «Вечера на хуторе» Фото: navka.show «Вечера на хуторе» Фото: navka.show

Главной премьерой зимнего сезона станет новое шоу «Золушка». Его представления намечены в период с 19 декабря по 8 января в московском дворце спорта «Мегаспорт». Знакомая сказка превратится в масштабное ледовое представление мирового уровня с использованием мультимедийных технологий, акробатических трюков, сложной хореографии и впечатляющих костюмов. Завершит зимний сезон «История любви Шахерезады», которая будет представлена на «Навка Арене» с 13 по 23 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «История любви Шахерезады» Фото: navka.show «История любви Шахерезады» Фото: navka.show «Щелкунчик» Фото: navka.show Следующая фотография 1 / 3 «История любви Шахерезады» Фото: navka.show «История любви Шахерезады» Фото: navka.show «Щелкунчик» Фото: navka.show

Помимо масштабных творческих проектов, Татьяна Навка развивает детский спорт и делится опытом с новым поколением фигуристов. Этой осенью академия фигурного катания «Наши надежды» отмечает пятилетие. Кроме того, на «Навка Арене» осенью открылось новое направление под руководством Петра Чернышева — студия ледового театра, объединяющая спорт, искусство и сценическое мастерство. Этот проект стал новым шагом в развитии творческой среды для юных фигуристов. Также Татьяна Навка активно сотрудничает с модными брендами. Недавно она представила первую коллекцию спортивной одежды, созданную совместно с брендом Euphoria. Каждая модель разработана на основе личного опыта Татьяны как профессиональной спортсменки и протестирована ею лично.

Нина Никифорова