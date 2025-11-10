Томску подобрали лекарство

Российский фармацевтический производитель «Амедарт» объявил о строительстве завода по выпуску готовых лекарств в Томской области. Проект будет реализован в два этапа: первый предусматривает создание производства активных фармацевтических субстанций, второй — строительство завода по производству лекарственных форм. Предприятие появится на территории ОЭЗ «Томск» на участке площадью 2,24 га. Общий объем инвестиций оценивается в сумму более 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство нового завода позволит ГК «Амедарт» в 2,5 раза увеличить объем производства лекарственных препаратов и занять более 2% российского рынка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Строительство нового завода позволит ГК «Амедарт» в 2,5 раза увеличить объем производства лекарственных препаратов и занять более 2% российского рынка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Компания «Амедарт» намерена к 2036 году построить в Томской области завод по производству жизненно важных лекарственных препаратов для лечения онкологии, диабета и ВИЧ-инфекции. Инвестиции в проект составят более 2 млрд руб., часть из них — собственные средства, остальную сумму планируется привлечь в банках. Компания уже производит лекарства на площадях, расположенных на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Открытие второй площадки позволит достичь новой глубины локализации за счет выпуска фармацевтических субстанций, сообщили «Ъ-Сибирь» в компании. Сейчас в портфеле производителя более 60 видов лекарств: против ВИЧ, антикоагулянтов, инсулинов, средств для лечения почечной недостаточности и противоопухолевых препаратов.

Группа компаний «Амедарт» обладает производственной мощностью, способной выпускать до 15 млн упаковок в год. Предприятие зарегистрировано в Москве в 2009 году, специализируется на производстве лекарственных препаратов и материалов для медицины и ветеринарии. Группа принадлежит Алексею Игнатьеву (51% доли) и Алексею Колокольцову (49%). Выручка компании в 2024 году составила 2,78 млрд руб., увеличившись на 53% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль выросла на 13% — до 1,22 млрд руб.

Соглашение о строительстве нового предприятия на участке площадью 2,24 га компания и власти региона заключили сегодня, 10 ноября, в ходе рабочей встречи. Участок расположен на территории ОЭЗ «Томск», где уже находятся такие резиденты, как ООО «Элекард-Мед» (производство автоматизированных медицинских информационных систем для лечебных учреждений), ООО «Мойе» (производство ортопедических и стоматологических имплантатов из наноструктурной циркон-оксидной керамики) и др.

Проект компании «Амедарт» будет реализован поэтапно. Сначала планируется построить административно-производственный комплекс зданий для организации производства активных фармацевтических субстанций общей площадью не менее 6,5 тыс. кв. м, затем завод по выпуску готовых лекарственных форм. Работы начнутся в 2026 году, а завершатся в 2036-м.

«Реализация проекта позволит создать в Томской области более 250 высокопроизводительных рабочих мест для квалифицированных специалистов. Совокупные налоговые поступления в бюджет региона за период реализации превысят 1 млрд руб. и будут направлены на социально-экономическое развитие»,— отметили в администрации Томской области.

Инвестор уже договорился с СибГМУ о подготовке кадров.

«По итогам 2024 года доля «Амедарт» на внутреннем рынке лекарственных препаратов в денежном эквиваленте составила 0,7%. После ввода в эксплуатацию нового завода в Томской области она может вырасти в 2,5 раза и превысить порог в чуть более 2%»,— считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Для компании это будет значительный шаг вперед, тем более что этот рынок на текущий момент представлен наименованиями в свыше 800 препаратов по типу ЖНВЛЛ. Это значит, что компания за срок реализации проекта сможет широко изучить рынок и занять наиболее востребованные ниши, а если учесть регулярный рост спроса на них и запрос со стороны государства на фоне регулярного расширения списка этих препаратов — то позитивных сторон у проекта гораздо больше, чем со знаком минус»,— комментирует эксперт.

Многое будет зависеть, в том числе, от выпускаемого ассортимента, полагают опрошенные аналитики. «Сейчас компания ориентирована в основном на дженерики, предназначенные для лечения ВИЧ-инфекции, иммунодепрессанты и препараты для лечения онкологических заболеваний. Учитывая, что проект рассчитан на 10 лет, за это время может довольно серьезно измениться конкурентная среда на рынке и, следовательно, — ориентиры компании»,— отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В числе проблем, с которыми может столкнуться компания в период реализации проекта, эксперты называют технологические и регуляторные барьеры, необходимость сертификации производства по стандартам GMP, доступ к субстанциям и оборудованию.

«Учитывая, что в России лишь около половины жизненно важных лекарственных препаратов производится по полному циклу, зависимость от импортных субстанций остается одной из главных уязвимостей отрасли.

Кроме того, компания может столкнуться с кадровыми сложностями — подготовка и удержание квалифицированных специалистов в высокотехнологичном производстве потребуют времени и ресурсов»,— полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В целом, стратегия компании выглядит продуманной и отвечает современным тенденциям фармацевтического рынка России. Однако успех предприятия будет зависеть от способности удерживать технологическое лидерство, подчеркивают отраслевые эксперты.

Лолита Белова