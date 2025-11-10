Умер основатель британской группы Savage Крис Брэдли

6 ноября умер один из основателей британской хэви-метал группы Savage, вокалист и бас-гитарист Крис Брэдли. Об этом сообщили в коллективе.

Участники Savage уточнили, что Крис Брэдли умер после продолжительной борьбы с болезнью. «Его наследие будет жить в семье, близких и среди многочисленных поклонников, которым он подарил столько радости своей музыкой»,— написала группа в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как указано на сайте группы, Крис Брэдли и Энди Доунсон основали британский рок-коллектив в 1976 году. Музыканты обрели известность благодаря записям «Let It Loose» и «Dirty Money», они привлекли внимание участников американской метал-группы Metallica, с которыми позже Savage выступали на одной сцене.

Последний сингл с участием Криса Брэдли «Dead Man Walking» выпущен 4 мая 2025 года.