Оренбургскому ресторану грозит штраф за рекламу с хинкали вместо куполов храма

Ресторан «Нино-Вано» с грузинской кухней в Оренбурге может получить штраф за рекламу с изображением православного храма, где купола заменены хинкали. Об этом сообщила пресс-служба 11-го участка мирового судьи Ленинского района города.

Суд отметил, что рекламные листовки оскорбили чувства верующих христиан, что стало поводом для жалобы в полицию. В отношении управляющего ресторана возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, касающейся нарушения законодательства о свободе совести и вероисповедания.

Максимальное наказание по этой статье — штраф до 200 тыс. руб. Судебное заседание назначено на 9 декабря.

Андрей Сазонов