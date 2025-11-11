Финансы повернули не туда

Конкурсному управляющему ООО «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки №1 КПД» Дмитрию Молину удалось доказать необходимость привлечения к субсидиарной ответственности бывших директоров компании. Как установил суд, Марат Халимов и Марат Гадельшин в 2021-2022 годах направили около 197 млн руб. на возврат займа материнской компании, в то время как к застройщику были финансовые вопросы со стороны покупателей квартир в ЖК «Прибрежный». В январе суд первой инстанции отклонил заявление господина Молина, но апелляционный суд частично согласился с его доводами.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал доказанным наличие оснований для привлечения бывших топ-менеджеров ООО «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки №1 КПД» Марата Халимова и Марата Гадельшина к субсидиарной ответственности. Ее размер будет установлен позже, после окончания расчета с кредиторами, следует из постановления суда.

«Управление комплексной застройки №1 КПД» было зарегистрировано в июле 2010 года с уставным капиталом 40 млн руб. Единственный учредитель — трест КПД, основными владельцами которого через ряд юрлиц являются Роза Старова (мать вице-спикера Курултая Башкирии Вадима Старова), компании из ОАЭ «Сайвенд кэпистал ллс-фз», «Арагви файненс фзко» и другие. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, компания возвела ЖК «Прибрежный» в Стерлитамаке. В июле 2023 года владельцы ООО приняли решение о его ликвидации, но не успели этого сделать: в декабре компания была признана банкротом по заявлению ООО «Контроль и право». Конкурсным управляющим стал Дмитрий Молин. Общая кредиторская задолженность предприятия, включенная в реестр, составляет 46,4 млн руб.

Господин Молин попросил арбитражный суд Башкирии привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров «Управления комплексной застройки №1 КПД» Марата Халимова, Марата Гадельшина и Марата Лукманова. По мнению конкурсного управляющего, причиной банкротства компании «явилось отсутствие необходимых и достаточных мер руководства» при рассмотрении «многочисленных претензий и исковых заявлений от участников долевого строительства», а также принятие ответчиками решений «с нарушением принципов добросовестности и разумности».

В январе этого года суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления Дмитрия Молина, отметив, что им «не представлены доказательства совершения непосредственно ответчиками действий, которые привели к невозможности погашения требований кредиторов».

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий настаивал, что признаки банкротства «Управления комплексной застройки №1 КПД» возникли из-за претензий к качеству строительства со стороны покупателей квартир. Руководители компании, по мнению Дмитрия Молина, не предпринимали «необходимых и достаточных мер реагирования на поступление многочисленных претензий и исков от участников строительства». «Действуя разумно и добросовестно, как профессиональные участники строительного рынка», настаивал он, ответчики «должны были предвидеть наступление возможных последствий в виде взыскания стоимости строительных недостатков» и «принять решение о резервировании части прибыли до окончания гарантийного срока».

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что Марат Халимов и Марат Гадельшин должны были понимать, что после ведения домов в эксплуатацию, застройщику будет необходимо устранять строительные недостатки в квартирах. Вместо сохранения денег на эти нужны, они, отметил суд, направили средства на возврат займов, что «повлекло за собой уменьшение денежных средств и невозможность устранения в полном объеме строительных недостатков». Так, в 2021-2022 годах господин Халимов вернул тресту КПД 192,6 млн руб., а господин Гадельшин — 4,5 млн руб. Задолженность компании к тому времени составляла около 10 млн руб.

Требования к Марату Лукманову суд отклонил, так как тот «стал руководителем после совершения спорных операций».

«Несмотря на то, что в последние несколько лет суды стали более осторожно подходить к вопросам привлечения бенефициаров и руководства обществ-банкротов к субсидиарной ответственности, все равно 7-8 подобных заявлений из десяти удовлетворяется,— отмечает начальник отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Екатерина Коробко. — В конкретном случае суд установил, что компания заключала сделки в период формирования просроченной задолженности вместо того, чтобы предпринимать активные действия на формирование финансовых резервов и погашение долгов. Причин для пересмотра судебного акта, на мой взгляд, нет».

