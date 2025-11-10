Пассажир с хвостами тысяч куниц пытался вылететь из Домодедово в Израиль

В московском аэропорту Домодедово таможенники задержали иностранного гражданина, который пытался нелегально вывезти из страны почти 7 тыс. хвостов куницы. Мужчина собирался лететь в Израиль, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Пассажира остановили во время прохождения «зеленого коридора». При досмотре его багажа инспекторы нашли вакуумные пакеты с меховым сырьем. Иностранец заявил, что хвосты планировалось использовать для создания поделок в детском лагере.

Общую стоимость контрабандного груза оценили в 183 тыс. руб. Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара. Хвосты куниц могут быть конфискованы.