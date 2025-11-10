Решение об изъятии имущества экс-главы кубанского крайсуда Чернова вступило в силу

Московский областной суд отклонил жалобу бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других ответчиков на решение об обращении в пользу РФ имущества стоимостью 13 млрд руб. Об этом “Ъ” сообщил участник процесса.

Заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии активов бывшего высокопоставленного судьи и его родственников рассматривал Красногорский городской суд Московской области. Требования надзорного ведомства были удовлетворены 19 августа текущего года. В федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб. С ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации незаконно нажитого имущества. Кроме того, на счетах Александра Чернова и его близких арестованы средства на общую сумму 1,2 млрд руб. Самый крупный объект, который отошел в казну,— сельхозпредприятие «Дмитриевское» (5 тыс. га пахотных земель в Краснодарском крае).

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что в период осуществления Александром Черновым с 1994 по 2019 год полномочий председателя Краснодарского краевого суда и последующего пребывания в отставке судья нарушал антикоррупционные запреты. Установлено, что Александр Чернов занимался предпринимательской деятельностью и получал доходы, которые он скрывал от органов контроля.

Анна Перова, Краснодар