В Учалах сотрудники ГИБДД пресекли попытку передачи взятки

Учалинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы. Она признана виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере.

В суде установлено, что в августе этого года сотрудники ГИБДД остановили подсудимую за рулем «Лада 211230». Он была в нетрезвом виде и у нее не было водительского удостоверения. Чтобы избежать наказания, водитель предложила полицейским сначала 50 тыс. руб., а затем 150 тыс. руб.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о попытке дачи взятки вышестоящему руководству.

Подсудимая признала вину.

Майя Иванова