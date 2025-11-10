В Самаре назначен замглавы города по работе с муниципальными районами

Александр Гусев назначен заместителем главы Самары. Он будет курировать деятельность всех девяти районов города. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Александр Гусев занимал должность руководителя управления по обеспечению деятельности главы Самары в департаменте организации процессов управления. С 2009 по 2018 годы он работал на различных должностях в администрации Железнодорожного района и в управлении информации и аналитики мэрии.

Кроме того, Владимир Чванов, первый заместитель руководителя администрации Куйбышевского района, назначен временно исполняющим обязанности руководителя. Прежний глава района Георгий Выводцев завершил свою работу на посту 7 ноября.

Георгий Портнов