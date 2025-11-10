Reuters: в Сирии предовратили покушение на президента со стороны запрещенного ИГ

Власти Сирии сорвали два заговора «Исламского Государства» (ИГ; признана в РФ террористической организацией и запрещена), целью которых было убийство президента страны Ахмеда аш-Шараа. Об этом Reuters сообщил источник из сирийской службы безопасности и неназванный чиновник из стран Ближнего Востока.

По данным Reuters, заговоры раскрывали в последние несколько месяцев. В одном из случаев покушение, как утверждается, планировалось на «заранее объявленной помолвке», на которой должен был присутствовать Ахмеда аш-Шараа. Другие детали не уточняются.

10 ноября Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон, где впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом. Как рассказали источники NBC News, во время визита он объявит о присоединении сирийских сил к коалиции США по борьбе с ИГ (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Сирийские чиновники на условиях анонимности пояснили Reuters, что власти Сирии уже несколько месяцев координируют свои действия в этом направлении с американскими военными, но предполагается, что официальное присоединение станет важным шагом в развитии отношений между странами.

Ахмед аш-Шараа занял пост президента переходного периода после того, как исламистские группировки, включая возглавляемое им «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в РФ террористической и запрещена), в декабре 2024 года объявили о захвате власти. Тогда же курдские отряды в Сирии — союзники США в борьбе с ИГ (признана в РФ террористической организацией и запрещена) — приостановили антитерритористические операции из-за нестабильной обстановки в стране. За день до визита Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон власти Сирии провели «общенациональные превентивные» рейдф против ячеек организации.

Лусине Баласян