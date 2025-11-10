Ученые пермского политеха разрабатывают роботов для сбора ягод

Специалисты ПНИПУ разрабатывают систему для автоматизированного сбора ягод на больших сельскохозяйственных территориях с использованием группы мобильных роботов. Информация об этом опубликована на сайте вуза. «Наш подход предполагает распределение функций между тремя типами автоматизированных помощников: компактные разведчики обнаруживают спелые ягоды и строят карту местности, механизмы-манипуляторы аккуратно собирают урожай, а агенты-бункеры обеспечивают транспортировку. Это позволяет параллельно выполнять все операции и значительно увеличивает общую производительность системы»,— объясняет Антон Посягин, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Ученые уже создали работающего робота-разведчика — компактное устройство размером 40 см с гусеничным механизмом. Сейчас специалисты работают над оснащением прототипа системой компьютерного зрения для распознавания спелых ягод, а также над созданием отдельных манипуляторов (с гибким захватным устройством) для аккуратного сбора и агентов-бункеров (с емкостью) для транспортировки.

Как уточняют ученые, сбор ягод — один из самых трудоемких процессов в сельском хозяйстве. Только в 2025 году для уборки урожая потребовалось около 50 тыс. сотрудников. Автоматизация этого процесса позволит увеличить объемы урожая и снизить его стоимость для потребителей.