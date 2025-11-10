Владелец «Солнечной долины» добился снятия статуса леса с 35 земельных участков

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление совладельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина и обязал главное управление лесами региона исключить из государственного лесного реестра сведения о 35 земельных участках в селе Сыростан, сообщает пресс-служба суда.

Предприниматель подал иск к Главному управлению лесами Челябинской области в апреле этого года. Он требовал признать незаконным отказ ведомства исключить участки из реестра и устранить нарушение прав бизнесмена, то есть убрать из списка лесов эти земли. В Сыростане располагается курорт «Солнечная долина».

По данным СМИ, на спорных площадях уже возведены и зарегистрированы различные объекты инфраструктуры ГЛК, которые перешли предпринимателю по «лесной амнистии». Эта процедура предполагает упрощенный порядок для уточнения границ земельных участков, которые пересекаются с лесами, и действует на постройки, оформленные до начала 2016 года.

Виталина Ярховска