В Ульяновской области приговорены соучастники телефонных мошенников

Карсунский районный суд Ульяновской области в конце минувшей недели огласил приговор двум жителям Татарстана, признанным виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до семи с половиной лет лишения свободы) и в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, следствием и судом установлено, что двое жителей Татарстана — 21-летний Марсель Гильманов и 20-летний Артур Садыков по полученному через мессенджер указанию неустановленных телефонных мошенников попытались неправомерно завладеть денежными средствами пенсионерки из села Сурское Ульяновской области. Телефонные мошенники действовали по стандартной схеме: 27 января 2025 года они в ложном аккаунте мессенджера под видом директора школы, в которой раньше работала эта женщина, сообщили, что якобы идет некая проверка, и ей позвонит сотрудник ФСБ. После чего женщине позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, который обвинил женщину в том, что она подозревается в финансировании терроризма и связью с украинскими террористическими организациями, и ей грозит уголовное дело. Напуганную пенсионерку убедили в необходимости срочно снять со счетов все средства и передать их специальному курьеру «для обеспечения сохранности денег». 3 февраля женщина отдала прибывшим «курьерам» 8,2 млн руб. Курьерами как раз являлись Марсель Гильманов и Артур Садыков. Их и задержали с поличным сотрудники полиции при попытке выезда из Сурского.

В ходе следствия выяснилось, что эти же «курьеры» 29 января уже в Татарстане участвовали еще в одной мошеннической схеме. Тогда иностранные мошенники, аналогичным образом напугав несовершеннолетнего жителя Казани, убедили его в необходимости отдать из сейфа родителей 1,1 млн руб. «для декларирования». При этом для взлома сейфа через этого же подростка наняли специальных слесарей.

Обвиняемые вину признали лишь частично, заявляя, что не знали, что совершают преступление, связанное с мошенниками иностранного государства.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Марселя Гильманова к трем с половиной годам лишения свободы, Артура Садыкова к четырем годам колонии общего режима. Насколько удовлетворено приговором обвинение, пока не известно. В ведомстве ответили, что «после поступления приговора в прокуратуру он будет изучен на предмет возможности внесения апелляционного представления».

В отношении неустановленных лиц, организаторов мошеннической схемы, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Андрей Васильев, Ульяновск