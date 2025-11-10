Подросток получил сотрясение мозга после падения со здания в Ленобласти

Прогулка в воскресенье обернулась для 12-летнего жителя Ленинградской области падением со второго этажа. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, сообщили в СУ СКР по региону.

Школьник вместе с другом 9 ноября решили изучить недостроенное четырехэтажное здание в деревне Глинки Тосненского района. Во время игры он упал в технологический проем с высоты второго этажа.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственным отделом по городу Тосно проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Татьяна Титаева