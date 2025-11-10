Скончался владелец пермского Центрального рынка

В Грузии после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный в Прикамье бизнесмен Реваз Шенгелия. В администрации рынка факт его смерти подтвердили, пояснив, что он ушел из жизни 7 ноября. Прощание состоится 11 ноября в Тбилиси.

Фото: Андрей Коршунов Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов

Реваз Шенгелия родился в 1947 году. В 1992 году он стал генеральным директором ЗАО «Центральный рынок», учредителем которого выступал Пермский краевой союз потребительских обществ.

Господин Шенгелия владел ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком. В качестве ИП ему принадлежит ряд участков, на которых расположен торговый объект. ТК «Центральный» управляет самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре города. Также ему принадлежит по 100% долей в ООО «ТЦ “Мотовилихинский“».

Недавно предприниматель создал ООО «Молодежный культурный центр» — организацию, занимающуюся дополнительным образованием детей и взрослых. Помимо этого, Реваз Шенгелия указан соучредителем потребительского общества «Единение» и председателем ПРОО «Православный духовно-просветительский центр им. Иверской иконы Божией Матери».

В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента.