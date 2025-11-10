Мэрия Самары возьмет кредиты на 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета
Департамент финансов Самары ищет подрядчика, готового выдать три кредита на общую сумму 1,5 млрд руб. Информация размещена на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства кредитов планируется потратить на финансирование дефицита муниципального бюджета. Предполагается, что займы будут выданы на 365 календарных дней с 8 декабря 2025 года.
Заявки на торги принимаются до 18 ноября. Победителя аукциона определят 20 ноября. Ранее мэрия неоднократно брала кредиты на эти цели.