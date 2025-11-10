Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье количество обращений по вопросам оказания туристских услуг увеличилось на18%

С начала года в управление Роспотребнадзора по Оренбургской области поступило на 18% больше обращений по вопросам оказания туристских услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В обращениях потребители указывают изменение существенных условий по заключенным договорам, необоснованные отказы турагентов (туроператоров) в удовлетворении имущественных требований потребителей, несогласие с размером удержанных с потребителей расходов в связи с отменой или переносом туров по инициативе потребителей.

В суды направлены два исковых заявления, дано шесть заключений по гражданским делам. С ответчиков в пользу потребителей взыскано более одного млн руб.

Руфия Кутляева