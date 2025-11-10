В Краснодаре девушка задержана за кражу гирлянды из российских флагов

Полиция доставила в суд 21-летнюю жительницу города Туапсе, которая 8 ноября в Краснодаре сорвала с витрины магазина праздничную гирлянду из флагов, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Краснодару.

Видео, снятое на улице рядом с магазином, появились в одном из городских пабликов. В комментариях сообщалось, что девушка якобы сорвала российский флаг и выбросила его в мусорный контейнер. Сотрудники МВД установили личность злоумышленницы, которая объяснила, что украла гирлянду, намереваясь повесить ее дома. Свои действия девушка объяснила тем, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), предусматривающий максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Анна Перова, Краснодар