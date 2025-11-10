Участвующих в СВО мигрантов запретят выдворять из России

Минюст разработал поправки, запрещающие выдворять из России мигрантов — участников СВО и членов их семей. Три законопроекта уже прошли одобрение правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщил «Ъ» источник в правительстве.

К рассмотрению в Госдуме готовят три законопроекта. Первый вносит изменения в ст. 4.1 КоАП, второй — в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Третий — в ст. 464 УПК, регламентирующий процесс отказа в выдаче лица иностранному государству.

Документы запрещают депортировать и выдворять мигрантов, заключивших контракт на военную службу в ВС РФ. Также будет запрещено сокращать срок временного пребывания таких лиц, отказывать в выдаче разрешения на временное проживание в целях образования, аннулировать виды на жительства и т.д.

Полина Мотызлевская, Эмилия Габдуллина