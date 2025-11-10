Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд наказал жителя Пензы за финансирование нежелательной организации

Октябрьский районный суд Пензы вынес приговор местному жителю за финансирование деятельности международного общественного движения, признанного в РФ нежелательным. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

Согласно релизу, фигурант осуществлял денежные переводы на счет зарубежной организации с сентября 2023 по январь 2024 года. Тем самым он поддерживал работу признанного в России нежелательным международного движения.

По решению суда житель Пензы получил штраф в 300 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов