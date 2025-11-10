В Пензе на Мира в ДТП пострадали три человека

В Первомайском районе Пензы в дорожной аварии пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 22:00 накануне, 9 ноября, на улице Мира. Участниками аварии стали автомобили «Фольксваген Поло» и «ГАЗ-2217». Первым управлял мужчина 1998 года рождения, вторым — мужчина 1981 года рождения.

В результате дорожной аварии водителя «Фольксвагена» увезли в лечебное учреждение, двух пассажиров «ГАЗ» после оказания медпомощи отпустили — женщины 1990 и 1980 годов рождения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов