«Россети Тюмень» направили 1 млрд на подготовку энергообъектов ЯНАО к зиме

«Россети Тюмень» завершили подготовку энергосистемы Ямало-Ненецкого автономного округа к периоду максимальных нагрузок. В регионе состоялись техобслуживание и ремонт 150 подстанций и свыше 4,5 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. На реализацию производственной программы системообразующая электросетевая компания направила свыше 1 млрд рублей.



На территории Ямала расположено более 300 тысяч озер, множество рек и болот, поэтому для доставки персонала и оборудования к части подстанций и ЛЭП специалисты использовали высокопроходимую технику, а также возводили временные подъездные пути с применением экологически безопасных композитных плит.

В течение года энергетики отремонтировали 277 силовых трансформаторов и 156 коммутационных аппаратов. На линиях электропередачи специалисты заменили свыше 4 тысяч изоляторов и 24 километра провода и грозотроса. Еще более 940 опорных конструкций были усилены. Чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых и минимизировать риски перерывов электроснабжения, связанных с жизнедеятельностью птиц, специалисты смонтировали более 550 птицезащитных устройств. Для исключения риска падения веток и деревьев на провода расчищено порядка 200 гектаров охранных зон ЛЭП.

Ремонтная программа «Россети Тюмень» в ЯНАО реализована в соответствии с утвержденными графиками. Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежное электроснабжение крупных промышленных и бытовых потребителей главного газодобывающего региона России в отопительный период.

