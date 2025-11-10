«Ведомости»: Apple отозвала сертификаты у российского ПО для защиты от утечек

Apple отозвала у российских разработчиков DLP-систем (Data Leakage Prevention, предназначено для мониторинга утечек и их предотвращения) сертификаты, необходимые для работы на устройствах с macOS. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, проблема проявилась нынешней осенью. Без сертификатов разработчики не могут подтверждать подлинность программ, что делает невозможным их дальнейшее обновление.

Сертификат нужен разработчику в том числе для его размещения в App Store, тестирования на различных устройствах. Это цифровая подпись, которая позволяет macOS верифицировать приложение, пояснили опрошенные «Ведомостями» эксперты.